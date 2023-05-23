Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon'da toplandı

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin divan başkanları, Trabzonspor'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in divan başkanları ile temsilcilerini ağırladı. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan ve Medipol Başakşehir'i temsilen yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin katıldı. Trabzonspor'u temsilen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile birlikte Divan Kurulu yönetiminden Mehmet Ongan ve İsmail İnan da toplantıda yer aldı.