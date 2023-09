Şampiyon, kariyerine yuvasında devam edecek

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün Milli Takım Yüzücüsü Kaan Kara, vefa dolu tercihi ile bir kez daha gururlandırdı. Genç yetenek, birçok marka kulüpten gelen transfer teklifleri ve farklı illerde öğrenim fırsatlarına rağmen Gaziantep'e olan bağlılığını göstererek yuvada kalmayı seçti.

Akademik yaşamını, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde sürdürecek olan yeşil-siyahlı sporcu Kaan Kara, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını olimpiyat vizesiyle taçlandırmayı hedefliyor. Milli Yüzücü Kara, ailesi ile birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendisine bugüne kadar sunulan büyük desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Multinational Yüzme Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde eden Milli Yüzücü, organizasyon anısına tasarlanan ve kendisi için büyük anlamı olan tişörtü Başkan Fadıloğlu'na armağan etti.

"Kaan, ilham kaynağı olacak"

Milli sporcuyu kabul eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kabul esnasında yaptığı değerlendirmede Kaan Kara'nın, birçok sporcuya ilham kaynağı olacağını belirtti. Başkan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzumuzun yetiştirdiği Milli Yüzücümüz Kaan Kara, büyük bir vefa örneği sergileyerek Gaziantep'imize olan bağlılığını sürdürme kararı aldı. Spor kariyerine, yuvasında devam edecek olan şampiyon sporcumuz, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademik hayatını sürdürecek. Kaan, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılar, sosyal yaşamındaki örnek karakteri ve akademik alandaki çalışmalarıyla inşallah birçok sporcumuza ilham kaynağı olacak. Gaziantep'in spor alanındaki başarılarını daha da yukarılara taşımak adına özverili bir ekip olarak görev yapıyoruz. Bizlere büyük gururlar yaşatan sportif başarıların elde edilmesinde emeği geçen tüm antrenörlerimize ve bizlerden desteklerini bir an olsun esirgemeyen değerli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Hayallerimizi birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Gerçekleştirdiği ziyarette Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile kariyer hedeflerini paylaşan şampiyon sporcu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada hayallerini Şehitkamil Belediyesi çatısı altında gerçekleştirmeye devam edeceğini kaydetti. Milli Yüzücü Kara, "Yüzme sporu ile Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda tanıştım. Kulvarda yerimi aldığım ilk günden bugüne kadar antrenmanlarımı büyük bir sorumluluk içinde yaptım. Milli Takım çatısı altında yaşadığım büyük başarılar, beni her zaman daha iyi sonuçlar almam için motive etti. Avrupa ve Dünya sahnesinde Türkiye'nin ve Gaziantep'in adını söyletmekten her zaman büyük mutluluk duydum. Bu süreçte Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük desteklerini her zaman hissettim. Alleben Yüzme Havuzu, Türkiye'de eşine benzerine az rastlanır bir tesis. Kısacası Alleben benim evim, yuvam. Havuzdaki herkes ailemin bir ferdi. Gaziantep ve Şehitkamil Belediyesi bugüne kadar bana çok şey kattı. Büyük kulüplerden önemli transfer teklifleri almak onur verici ama benim yuvama, şehrime vefa borcum var. Daha yapacak çok antrenmanımız, kazanacak çok yarışımız var. Olimpiyatlar başta olmak üzere spor alanında birçok hayalim var. Bu hayalleri antrenörlerimle birlikte Alleben çatısı altında gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bana ve takım arkadaşlarıma bu imkanı sunan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP