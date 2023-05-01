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Şampiyon karateci A Milli formayla Karadağ'da tatamiye çıkacak

Şampiyon karateci A Milli formayla Karadağ'da tatamiye çıkacak

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor karate sporcusu, Minik Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak, Karadağ'da yapılacak Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor karate sporcusu, Minik Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak, Karadağ'da yapılacak Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcusu İrem Depe, Denizli'de yapılan Minik Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda şampiyonluğun sahibi oldu. 49 kilogramda tatamiye çıkan genç sporcu rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu neticenin ardından yıldız karateci İrem Depe, 26-28 Mayıs tarihlerinde Karadağ'da yapılacak Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda A Milli formayla Türkiye'yi temsil edecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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