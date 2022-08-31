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Şampiyon judocuyu Yazıcı ağırladı

Spor Haberleri

Şampiyon judocuyu Yazıcı ağırladı

Judo Yıldızlar kategorisinde 63 kilogramda yarışan ve Türkiye Şampiyonu olan Düzceli sporcu Yaren Sala, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Judo Yıldızlar kategorisinde 63 kilogramda yarışan ve Türkiye Şampiyonu olan Düzceli sporcu Yaren Sala, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Ayhan Alayıldız ile Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonu Yaren Sala, İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Yazıcı başarılı sporcu Yaren Sala'ya hediye takdim ederek başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsa Yazıcı gençlik Türkiye Spor Haberler

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