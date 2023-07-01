Şampiyon güreşçiler ASKi Spor Kulübünde yönetici oldu
Spor Haberleri
Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, ASKi Spor Kulübünde yönetici olarak görevlendirildi. Taha Akgül serbest stil güreş, Rıza Kayaalp ise grekoromen stil güreşten sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi. İkili, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.
Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, minderde armasını taşıdıkları ASKi Spor Kulübünde yönetici oldu.
Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, başkent kulübünde serbest stil güreş, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise grekoromen stil güreşten sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreş kariyerlerini zirvede noktalamayı hedefleyen milli sporculardan Taha Akgül'ün 1 olimpiyat, 3 dünya, 10 Avrupa, Rıza Kayaalp'in ise 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.