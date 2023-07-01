Şampiyon güreşçiler ASKi Spor Kulübünde yönetici oldu

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, ASKi Spor Kulübünde yönetici olarak görevlendirildi. Taha Akgül serbest stil güreş, Rıza Kayaalp ise grekoromen stil güreşten sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi. İkili, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.