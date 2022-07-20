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Şampiyon güreşçi Kavlu, memleketi İskilip'te törenle karşılandı

AA - Kemal Ceylan - Spor
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Şampiyon güreşçi Kavlu, memleketi İskilip'te törenle karşılandı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen U15 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 52 kilogramda şampiyon olan Milli Güreşçi Enes Kavlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde törenle karşılandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen U15 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 52 kilogramda şampiyon olan Milli Güreşçi Enes Kavlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde törenle karşılandı.

Milli Takım Antrenörü Adem Uysal ile birlikte ilçeye gelen Kavlu'yu ilçe girişinde ailesi ve vatandaşlar karşıladı.

Ardından belediyeye ait araçla ilçe turu atan Kavlu, daha sonra İskilip Belediye Başkanvekili Hatun Çam'ı ziyaret etti.

Çam, bir süre sohbet ettiği Kavlu'ya altın hediye etti.

AA / Kemal Ceylan - Spor

Hırvatistan İskilip Çorum Spor Haberler

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