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Şampiyon çiçeklerle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Muhammer Ay - Spor
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- Şampiyon çiçeklerle karşılandı İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Mücahit Çelik, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

- Şampiyon çiçeklerle karşılandı

SAMSUN - İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Mücahit Çelik, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Çelik, İtalya'nın Roma kentinde 2 Temmuz'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibi Ivan Prymachenko'yu 12-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonu Mücahit Çelik memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda ailesi ve yakınları tarafından sevgi gösterisi ile karşılanan Mücahit Çelik, Samsun'un ve Türkiye'nin gururu oldu. Çelik, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Baba Nizamettin Çelik ve anne Nurcan Çelik ise oğulları Mücahit Çelik ile gurur duyduklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Spor

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