Şampiyon Çağdaş Bodrum'a çok yakıştı

Sporda futbol, basketbol ve hentbolda son dönemde Muğla ve Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olan Bodrum'da Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk yılında şampiyon olarak adını ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yazdıran Çağdaş Bodrum Spor, şampiyonluğu kutladı.

Sporda futbol, basketbol ve hentbolda son dönemde Muğla ve Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olan Bodrum'da Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk yılında şampiyon olarak adını ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yazdıran Çağdaş Bodrum Spor, şampiyonluğu kutladı. Futbolda Bodrumspor'un Süper Lig yarışında ilk yılında Play-Off'a kalması, hentbolda Yalıkavakspor'un ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Çağdaş Bodrum da kupasına kavuştu. Son hafta Bodrum Spor Salonu'nda Finalspor'u tıklım tıklım dolu tribünler önünde 103-89 yenen Bodrum ekibi iç sahada 15'te 15'le şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, maç sonrası coşku sokaklara taştı.

Kurulduktan sonra 2 yıl içinde Süper Lig'e çıkmayı başarıp Bodrum'a ilki yaşatan takım, şampiyonluk kupasıyla üstü açık otobüs ve araç konvoyu eşliğinde şehir turuna çıktı. Bodrumlular, meşalelerle karşıladıkları takıma tezahüratlar yaptı. Yeni sezonda Süper Lig'de de kalıcı başarı hedefleyen Çağdaş Bodrum'da kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Antrenör Ender Arslan, "Çağdaş Bodrum Spor, Bodrum için ve Türk basketbolu için çok önemli bir yatırım. Bodrum'da böyle bir yatırımın, başkanımızın, yöntemimizin ve taraftarımızın yüzünü kara çıkarmadığımız için çok mutluyuz. Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da düşünüyorum. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki sezon keyifli olacak. Büyük takımlar, tecrübeli oyuncular Bodrum seyircisi önüne çıkacak. Burayı çok ciddi, zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Bodrum'un gurur duyacağı bir takım yaratacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Bundan sonra bu hedefi koruyarak, Süper Lig'de kalıcı olup, Bodrum yaşayanlarına Süper Lig heyecanını yaşatmak istiyoruz" diyen Başkan Çağlar, "Ayrıca Bodrum'da kalıcı değerler oluşturmak istiyoruz. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bu işin sürdürülebilir olmasında bence en önemli taşlardan biri. Avrupa kupası oynamak da artık hayalimiz. Hemen olur, olmaz bilmiyorum ama bunu istiyoruz. Bunu başardığımızda Bodrum'a müthiş bir heyecan yaşatacağımıza eminim. Avrupa takımlarını Bodrum'da misafir etmek o Avrupa şehirlerine gidip Bodrum'u temsil etmek ayrı bir gurur olacaktır" ifadelerini kullandı.