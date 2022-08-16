Şampiyon boksörlerden vefa

İki sporcu şampiyona sonrası Aydın ve Nazilli'de boksun gelişmesinde büyük emekleri olan Abdulaziz Kılıç'ın kabrini ziyaret etti. İbrahim Alp Bakır, "Ben şu anda 15 yaşındayım ve 6 yıldır boks sporu ile ilgileniyorum. Bu madalyayı Aydın ve Nazilli'ye boks sporunu getiren, boksu sevdiren, aynı zamanda hocamız Yavuz Kılıç'ın da babası olan rahmetli Abudulaziz hocama verdiğimiz sözü yerine getirerek ona armağan ediyorum" dedi.