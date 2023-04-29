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Şampiyon boksöre kemerini Bakan Karaismailoğlu taktı

Şampiyon boksöre kemerini Bakan Karaismailoğlu taktı

Spor Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, WBC Asya Kemer Şampiyonasında şampiyon olan Fatih Keleş'e kemerini taktı ve şampiyonluğundan dolayı tebrik ettiUlaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Beşirli Çok...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, WBC Asya Kemer Şampiyonasında şampiyon olan Fatih Keleş'e kemerini taktı ve şampiyonluğundan dolayı tebrik etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen WBC Asya Kemer Şampiyonasını izledi. Dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu boksör Fatih Keleş'in Hindistanlı rakibi Sabari J ile yaptığı boks karşılaşmasını büyük bir heyecanla takip eden Karaismailoğlu rakibini nakavt ederek şampiyon olan Fatih Keleş'e kemerini taktı. Fatih Keleş'i şampiyonluğu nedeniyle kutlayan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, "Trabzon bir spor şehri. Takım sporlarında olduğu gibi bireysel sporlara da önem veren bir şehir. Fatih'i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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