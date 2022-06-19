Şampiyon boksör Michalkin, dev maça Antalya'da hazırlanıyor

Dünya ringlerinin başarılı şampiyon boksörlerinden Igor Michalkin, İngiltere'de yapacağı önemli karşılaşma öncesi kamp yapmak için Antalya'yı seçti.

Dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXİNG forması altında fırtınalar estiren Rus boksör Igor Michalkin, 2 Temmuz gecesi Londra'da çıkacağı tarihi maç öncesi kamp çalışmalarını Türkiye'de yapmayı tercih etti. EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Türkiye'yi profesyonel boks dalında dünyaya tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Dünya çapında önemli sporcuları ülkemize getirerek hazırlıklarını burada yapmaları için girişimlerde bulunuyoruz. Sadece Antalya değil, İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli illerine dünya starlarını getirerek tanıtımına ve profesyonel boks dalında ülkemizin bir kamp alanına dönmesi için çabalarımız sürüyor. Bu tür başarılı sporcularla birlikte ülkelerinin ve dünyanın basın yayın organları da haberler hazırlıyorlar ve bu haberlerin içinde ülkemizin ismi de geçiyor. Bu da gerek okur, gerekse izleyenlerin ülkemizi tanıması ve kamp çalışmalarını ülkemizde yapmasına vesile oluyor. Ayrıca yine aynı gece Londra'da Ağır sıklet boksörümüz Christian Hammer de İngilizlerin şampiyonu Joe Joyce'ye karşı ringe çıkacak. WBC Gümüş Kemer ve WBO Kıtalar Arası şampiyonlukları için mücadele verecek olan Hammer de yine Hamburg'daki tesislerimizde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Bülent Başer: "Yoğun sıcakta antrenman iyi geliyor"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer de "Antalya'nın yüksek sıcağında antrenman yapan sporcularımız yüksek miktarda ter döküyorlar. Bu da fazla kilolarını atmaları için iyi bir fırsat veriyor. Ayrıca bu sıcakta antrenman ve sparring dövüşlerini gerçekleştiren sporcularımız Londra'nın serin ortamında hiç zorlanmadan karşılaşmalarını sürdürebiliyorlar. Bu kampın ardından Amerika'da yapacağımız karşılaşmalar için Ankara Yücelen Vakfı tesislerinde kamp çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise, Türkiye'nin her köşesinin ayrı bir iklime sahip olduğunu vurgulayarak, "İyi bir tanıtımla dünya sporunu ülkemize çekebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor