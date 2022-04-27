Şampiyon Bahçeşehir Koleji'nden seyirci rekoru

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinde, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini iki maçta da yenerek şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji, seyirci rekoru kırdı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün oynanan ve Türk temsilcisinin 90-74 üstünlüğüyle sona eren rövanş maçını 13 bin 485 biletli seyircinin tribünden takip ettiği ve bu sayının, turnuvanın seyirci rekoru olduğu belirtildi.

Kupayı 17 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nin, organizasyon tarihindeki en başarılı takım unvanına ulaştığı da ifade edildi.

Final maçlarında 14 sayı ve 3,5 asist ortalamaları tutturan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Jamar Smith ise finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.