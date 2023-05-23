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Şampiyon 68 Aksaray Belediyespor'da hedef TFF 2. Lig'de kalıcı olmak

Şampiyon 68 Aksaray Belediyespor'da hedef TFF 2. Lig'de kalıcı olmak

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 3. Grubu şampiyon tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor, TFF 2. Lig'de kalıcı olmak istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grubu şampiyon tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor, TFF 2. Lig'de kalıcı olmak istiyor.

Aksaray Belediye Başkanı ve 68 Aksaray Belediyespor Onursal Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, takımlarının TFF 3. Lig 3. Grup'ta gösterdiği başarıdan, alınan şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yılın ardından 68 Aksaray Belediyespor'un tekrar TFF 2. Lig'e yükseldiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız ve şehrimiz bu şampiyonluğun özlemi içerisindeydi. Aksaray'ımız her alanda büyüyor, gelişiyor. Bunun futbol alanında da olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Vatandaşlarımızın takımlarıyla gerçekten duygusal bir bağı var. Deplasmandaki ve iç sahadaki maçlar yoğun katılımla oynanıyordu. Şampiyonluk beklenen ve arzulanan bir durumdu. Allah'a hamdolsun şampiyon olduk ve takımımızı bir üst lige taşıdık."

Dinçer, görevi devraldıktan sonra takımın ikinci şampiyonluğuna ulaştığını ifade etti.

Bundan sonraki süreç için planlar yaptıklarını aktaran Dinçer, "Takımımızın altyapısını güçlendirerek TFF 2. Lig'de başarıyla oynamayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla takımımıza yatırım yapmak gerekiyor. Bununla ilgili şehrin dinamiklerine ve iş insanlarına ihtiyacımız var. İnşallah takımımızı daha iyi yerlere getirmeyi planlıyoruz. Takımımızı, antrenörleri, taraftarları ve emeği geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor

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