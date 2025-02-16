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Sami Uğurlu: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'

Sami Uğurlu: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'
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Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Atakaş Hatayspor'a karşı kaybedilen maçı değerlendirdi ve takımın daha fazla pozisyona girmesi gerektiğini belirtti. Uğurlu, ligde kalmak için en az 4-5 galibiyet almaları gerektiğini vurguladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Mersin'e kazanmak için geldiklerini söyledi. Uğurlu, "Kazanmamız gereken de bir maçtı. Sonuçta şansını deneyecek bir Hatayspor vardı. Bizim de buradan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Özellikle merkez, orta saha ve hücum bölgesinde çok etkili olduğumuzu söyleyemem. Pozisyonlar yakaladık ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli, çok değerli bir maç, çok değerli bir 3 puandı. Buradan mutlak galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu ki alt taraftan, düşme hattından yukarıya çıkabilmek için, kurtulabilmek için. Maalesef yediğimiz bir golle mağlup olduk" diye konuştu.

Oyuncu kalitelerine bakıldığı zaman iki takım arasında çok fark olmadığının görüldüğünü ifade eden Sami Uğurlu, "Oyun olarak da baktığınızda Hatayspor'un daha önceki maçlarda aslında biraz da şanssız şekilde kaybettiğini söyleyebiliriz. Maç ortada geçti. Biraz daha fazla pozisyona girdik ancak çok daha aktif, çok daha hareketli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"En az 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır"

Oyuncu eksikliğini çok fazla konuşmak istemediğini dile getiren Uğurlu, "Bizim gibi takımlarda özellikle 3-4 ana parçanız yoksa bunun zorluklarını yaşıyorsunuz. Çünkü onun arkası olmadığı için, rotasyon da kullanacağımız çok fazla oyuncu olmadığı için maalesef ki eksiklerini çok hissedebiliyorsunuz. Her hafta buna alıştık artık. Her hafta en az 2-3 eksik oyuncu çıkıyoruz. Özellikle kartlardan dolayı. Daha 13 maçımız var. Oradan alacağımız en az 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Tamamen bundan sonraki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Umarım en kısa zamanda en yakın maçlarda bunun telafisini yapacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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