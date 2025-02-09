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Sami Uğurlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Sami Uğurlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından oyuncu kalitesine dikkat çekerek, yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin oyun kalitesi olduğunu söyleyemeyiz belki ama oyuncu kalitesi oldukça iyi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçı aslında iki yarı farklı değerlendirmek gerekiyor. Birinci yarıda topa biraz daha sahip olan oyunu biraz daha yönlendiren bir Fenerbahçe takımı vardı. Özellikle Eden Dzeko'nun önde göstermiş olduğu santral oyunu pozitif anlamda Fenerbahçe adına biraz daha onları öne taşımaya yetti diyebiliriz. Bizim de geçiş oyunlarıyla bulmak istediğimiz pozisyonlar vardı, iki tane net pozisyon bulduk. Bunlardan faydalanamadık. Ancak oyunun ilk yarı geneline baktığımızda biraz daha Fenerbahçe lehine olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı yaptığımız iki oyuncu değişikliği ile önceki maçta Sergio'nun bir hastalığı vardı. O yüzden oynatamamıştık onu. Onun oyuna girmesi yine Makouta'nın onunla birlikte oyuna girmesi oyunu biraz daha bizim lehimize çevirdiğini söyleyebiliriz. Daha fazla üçüncü bölgede kalmaya çalıştık. Özellikle Fenerbahçe'nin sağ tarafını Yusuf'la Augusto ile etkili kullandığımızı gördük. Orada da aslında merkeze kadar girdiğimiz 4-5 pozisyon var ama sonuçlandırmada çok etkili olamadık" diye konuştu.

"Onları tebrik ediyorum"

Uğurlu, ligin ikinci yarısında bazı maçlardan puanlar çıkarıp alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü ligin altından kurtulmak için böyle maçlardan ekstra puanlar almak gerekiyor. Biz de bu 4 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardık. 6 puan aldık. Bu bizim adımıza genel anlamda olumlu diyebiliriz. Ancak bu maçı da kazanıp tamamen alt taraftan kurtulmak istiyorduk. Bizim için çok pozitif olarak aynı zamanda moral motivasyon olarak çok ciddi şekilde geri dönüşü olacaktı Ama olmadı. Önümüzde Hatayspor maçı var. Onun hazırlıklarını yapacağız. Hatay maçı ve Adana Demir maçı oradan alacağımız galibiyetlerle alt taraftan tamamen kurtulmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı adına yine söyleyeceğim, Fenerbahçe'nin oyun kalitesi olduğunu söyleyemeyiz belki ama oyuncu kalitesi oldukça iyi. Pozisyona girmese de bazı pozisyondan gol çıkarabilen oyuncuları var. Bununla birlikte bu etkili oyuncuların sonuçlandırdığı iki pozisyonda galip geldiler. Onları tebrik ediyorum."

"Yeni transferler 1-2 hafta sonra takımı çok şey katacak"

Yapılan transferler ile ilgili konuşan Uğurlu, "Enes Keskin'i aldık. Enes kupa maçında da oynadı. Tonny Vilhena'yı da aldık. Panathinaikos'ta tamamen oynamadığını gördük. Çok az süre aldı. Çok etkili ve kaliteli bir oyuncu. Bize çok şey katacağını düşünüyorum ama 2-3 hafta ihtiyacı var. Şu anda hazır değil. Santrfor bölgesine kesinlikle ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O da bu akşam Alanya'ya gelecek. Bu oyuncuların takımımıza katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. İyi ve kaliteli oyuncular bize alıştıklarında, ayak uydurduklarında 1-2 hafta sonra takıma çok şey katacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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