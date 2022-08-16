SPOR Sami Uğurlu: Camiamızdan özür diliyorum

Sami Uğurlu: Camiamızdan özür diliyorum

"İstifa konusunda şu an konuşmak istemiyorum"

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Mağlup durumda 10 kişi kalınca çok zorlandık. Biraz da kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Camiamızdan özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok. Kötü bir maç oldu ve en kısa zamanda telafisi olacaktır" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın başında geriye düştükten sonra üzerine 10 kişi kalmalarının ardından maçın kendileri adına çok zor bir duruma geldiğini belirten Uğurlu, "Bu maçı değerlendirmek kolay değil. Erken gelen gol sonrasında 15'inci dakikada 10 kişi kaldık ve maçın bizim adına bittiğini gördük. Bu tarz güçlü takımlara karşı, kadro kalitesi bir de 10 kişi kalınca çok fark ediyor. Mağlup durumda 10 kişi kalınca çok zorlandık. Biraz da kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Camiamızdan özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok. Kötü bir maç oldu ve en kısa zamanda telafisi olacaktır" diye konuştu.

"KASIMPAŞA TAKIMI BİR AN ÖNCE GİDEN VE SAKATLANAN OYUNCULARIN YERİNİ DOLDURMALI"

Geçtiğimiz sezon yakaladıkları çıkışta önemli pay sahibi olan oyuncuların yerlerini bir an önce doldurmaları gerektiğini belirten Uğurlu, "Ligi domine eden oyuncuları kaybetmek kolay değil. Muleka ligin en iyi santrforu diyebiliriz. Ligin en iyi sol beki diyebileceğimiz Eren. 6 numarayı iyi oynayan Doğucan. Travnik ve Mabil de önemli kayıp. Spahic ve Tarkan, çapraz bağ problemi yaşadı. Gerçekçi olmak gerekirse yerleri dolmadı. Kasımpaşa takımı bir an önce giden ve sakatlanan oyuncuların yerini doldurmalı. Bu da kolay değil. Gelen oyuncular da iyi oyuncular. Zamana ihtiyaçları var. En kısa zamanda adapte olacaklardır" şeklinde konuştu.

"OYNATTIĞIMIZ 2006 DOĞUMLU STOPER, HİÇBİR YERDE KONUŞULMUYOR"

Kadroda yer alan genç oyuncularda kötü oynamaları durumunda dahi ısrar etmeleri gerektiğini aktaran Uğurlu, "Giden oyuncuların yerini doldurmak zor. Belli bir bütçe var. Beğendiğin oyuncuyu alamıyorsun. Maliyetler buna izin vermiyor. En az bütçeye sahip olan takımız. Ligin en iyi sol bekini kaybettiğinde yerini kolay dolduramıyorsun. Muleka'ın maliyeti yüksekti. Muleka geldiğinde 3 golü vardı. Umut, Ligue 2'de 1 gol atıp geldi. Doğucan ve Eren, 0 maliyetli oyunculardı. Bunlar biraz zaman istiyor. Her şeyin skor odaklı olduğunu düşünüyorum. İki haftadır alınan skorlar, bizim almamamız gereken skorlar. Oynattığımız 2006 doğumlu stoper, hiçbir yerde konuşulmuyor. Yasin'i stoperimiz olmadığı için de oynatmıyoruz. İyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bugün de altyapıdan Hasan'ı oynattık. Satarken güzel ama onu oraya getirmek emek istiyor. 'Eren'i ilk ben oynattım, Doğucan'a ilk ben şans verdim' demekle olmuyor o işler. Oyuncu da kötü oynadığında ısrar etmek gerekiyor. Yasin ve Hasan için de bu durum geçerli. Kötü oynadıklarında onları silersek, çok fazla oyuncu kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu, basında istifasını yönetime sunduğu şeklinde çıkan haberlerle alakalı olarak ise konuşmak istemediğini belirterek basın toplantısını noktaladı.