Sami Uğurlu: 'Antalyaspor için elimizden geleni yapacağız '

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda düşme korkusu yaşamadan isteğimiz oyunu oynatarak keyif veren Antalyaspor'u ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu için imza töreni gerçekleştirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan imza törenine Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı. İlk olarak konuşma yapan Başkan Perçin, "İkinci yarı kamp programıma başladık hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İkinci yarı ile birlikte özlediğimiz futbol ve puanlara kavuşacağız. Hocamıza güveniyoruz. 3 ay önce de Emre hoca ayıldıktan sonra kendisi ile görüşme yapmıştık. Kendisi ile yarım kalan hikayemiz vardı. O hikayeyi bugünden itibaren tarih yazmaya çalışacağız. Şansta yanımızda olacak. Şehir olarak kenetlenirsek takım orada bizler bütün herkes Antalyaspor, basın hep beraber olayın olumlu yönlerini ele alarak bir ay bizim için çok önemli. Sarılarak takım olarak inşallah hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.

Uğurlu: "Genel anlamda Antalyaspor'un konumu iyi"

Erol Bulut öncesi görev yapan Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından kulüple temas kurduğunu belirten Sami Uğurlu, "Burada görev yapmak benim ve ekibim için gurur verici. Buranın parçası olmak bizi onurlandıracak. Bizlere güvenerek zor süreç gözükse de göreve gelmemizi isteyen, bunu sağlayan başkan ve yönetime teşekkürler. Biz daha öncede çalıştığımız yerlerdeki durumlar farklı değildi. Bana çok zor bir görev olarak gelmiyor, öyle de düşünmedim. İyi bir kadroya sahibiz eksikliklerimiz var mı var. Bu takım kalitesi olarak sıralamadaki yer doğru değil bunu yukarıya taşıyacağız. Bunu tüm taraftarlarımızla birlikte hareket ederek istediğimiz seviyeye geleceğiz. Genel anlamda Antalyaspor'un konumu iyi. Üzerine çok fazla şey koyacağız, emek vereceğiz. İkinci yarıda düşme korkusu yaşamadan isteğimiz oyunu oynatarak keyif veren Antalyaspor'u ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bunun için buradayız, bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncular oynadıkça ben çok daha mutlu oluyorum"

Antalyaspor'un transfer tahtasının kapalı olduğunu bilerek göreve geldiğini ifade eden Uğurlu, "O sorumluluğu aldım. Transfer açılmayabilir ben onun için buradayım. İstediğimiz 3-4 oyuncuyu alabilirsek bambaşka şeyler ortaya çıkarabiliriz. Genç oyuncuları çok severim. Genç oyuncular oynadıkça ben çok daha mutlu oluyorum. O oyuncuların gelişimi gördüğümüzde size haz veriyor. Doğru maçı seçmek doğru dakikayı seçmek gerekiyor. Oyuncuyu arka arkaya oynatman lazım. Antalyaspor'un akademisinden iyi oyuncular çıkıyor" diye konuştu.

Antalyaspor'da imza töreni sonrası kamp hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. - ANTALYA