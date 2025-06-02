Sami Satılmış Ümit Milli Takım'a Davet Aldı

2'NCİ Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Sami Satılmış, bir kez daha Ümit Milli Takım'a davet edildi. Ay-yıldızlı formayla U18, U19 ve U20 takımlarında 14 karşılaşmada görev yaptıktan sonra mart ayında Ümit Milli Takım'a katılan Sami, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kosova ve Belarus ile oynanan hazırlık maçlarının aday kadrosundan çıkarılmıştı.

Genç futbolcu daha sonra dizinden menisküs ameliyatı olarak yaklaşık 1,5 ay yeşil sahalardan uzak kaldı. İyileştikten sonra normal sezonun son maçında Sarıyer deplasmanında ve play-off müsabakalarında boy gösteren 20 yaşındaki Sami, eski formuna dönerek yeniden Ümit Milli Takım'a davet aldı. Milliler, 5 Haziran'da Karadağ ve 8 Haziran'da Arnavutluk ile İstanbul'da özel maçlar oynayacak.