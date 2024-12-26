Sami Satılmış, Altınordu ile Parlıyor

Altınordu'nun 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Sami Satılmış, 6 gol 2 asistlik performansıyla ligin ilk yarısında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Oynadığı 17 lig karşılaşmasında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atan İzmir ekibi, topladığı 35 puanla devreyi üçüncü sırada bitirmeyi başardı. Hücumdaki etkinliğiyle de adından söz ettiren kırmızı-lacivertliler, rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başarırken 37 gol kaydeden Sarıyer'den sonra Batman Petrolspor ile birlikte ligin en fazla skor üreten takımı konumunda bulunuyor. Altınordu'da bu süreçte golleriyle beğeni toplayan isim ise 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Sami Satılmış oldu. İstikrarlı görüntüsüyle de dikkatleri çeken genç oyuncu, çıktığı 16 lig maçında 6 gol 2 asistlik katkı verdi.

20 yaşındaki oyuncu; İnegölspor, Isparta 32 Spor, Altay, Adana 1954 FK, Sarıyer ve Afyonspor maçlarında birer gol atmayı başarırken Fethiyespor ile aynı zamanda gol attığı Afyonspor maçında da birer asist üretti.

Sami Satılmış, bu sezon Altınordu formasıyla 17 maçın 16'sına 11 başlarken tek maçı ise U20 Milli Takımı ile kampta olduğu için kaçırdı. - İZMİR