Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Sami Satılmış, Altınordu ile Parlıyor

Sami Satılmış, Altınordu ile Parlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'nun 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Sami Satılmış, ligin ilk yarısında 6 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekti. Takım, 17 maçta 10 galibiyet elde ederek devreyi 3. sırada tamamladı.

Altınordu'nun 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Sami Satılmış, 6 gol 2 asistlik performansıyla ligin ilk yarısında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Oynadığı 17 lig karşılaşmasında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atan İzmir ekibi, topladığı 35 puanla devreyi üçüncü sırada bitirmeyi başardı. Hücumdaki etkinliğiyle de adından söz ettiren kırmızı-lacivertliler, rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başarırken 37 gol kaydeden Sarıyer'den sonra Batman Petrolspor ile birlikte ligin en fazla skor üreten takımı konumunda bulunuyor. Altınordu'da bu süreçte golleriyle beğeni toplayan isim ise 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Sami Satılmış oldu. İstikrarlı görüntüsüyle de dikkatleri çeken genç oyuncu, çıktığı 16 lig maçında 6 gol 2 asistlik katkı verdi.

20 yaşındaki oyuncu; İnegölspor, Isparta 32 Spor, Altay, Adana 1954 FK, Sarıyer ve Afyonspor maçlarında birer gol atmayı başarırken Fethiyespor ile aynı zamanda gol attığı Afyonspor maçında da birer asist üretti.

Sami Satılmış, bu sezon Altınordu formasıyla 17 maçın 16'sına 11 başlarken tek maçı ise U20 Milli Takımı ile kampta olduğu için kaçırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yeni asgari ücretten sosyal harcama için bakın ne kadar kaldı
img

Dünyaları kazanacak! Arabistan takımına imzaya gidiyor
img

Fenerbahçe ve Galatasaray'a neler dedi neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu

Son Dakika Haberleri

Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.