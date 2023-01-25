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Samet Koç: "Aklımızdan Fenerbahçe veya Sivasspor geçiyordu"

Spor Haberleri

Samet Koç: 'Aklımızdan Fenerbahçe veya Sivasspor geçiyordu'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da Basın sözcüsü Samet Koç, "Bu kuradan memnunuz. Aklımızdan Fenerbahçe veya Sivasspor geçiyordu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da Basın sözcüsü Samet Koç, "Bu kuradan memnunuz. Aklımızdan Fenerbahçe veya Sivasspor geçiyordu. İstediğimiz gibi oldu" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kuradan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın sözcüsü Samet Koç, "Fenerbahçe ile eşleştik. Geçtiğimiz yıl da Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Fenerbahçe ile eşleşmiştik. Fenerbahçe büyük bir camia. Rakibimiz ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu kuradan memnunuz. Buraya gelirken de aklımızdan geçen Fenerbahçe veya Sivasspor olmuştu. İstediğimiz gibi oldu. Umarım centilmence geçen bir mücadele olur. Kayserispor olarak son zamandaki düşüşümüzün ardından iyi bir performans yakaladık ve bu gidişatın devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Samet Koç Spor Haberler

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