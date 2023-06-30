Samet Gümüş 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını aldı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında erkeklerde Samet Gümüş finale kalarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı. Milli sporcu yarın finalde Fransız sporcu Billal Bennama'yla karşı karşıya gelecek. Ayrıca, Busenaz Sürmeneli de 3 Avrupa Oyunları'nda finale kalarak olimpiyat şampiyonu unvanını koruma şansı elde etti. Hatice Akbaş ve Gizem Özer ise bronz madalya kazandı.