Samet Geyik, Fenerbahçe'de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türk Telekom'da forma giyen Samet Geyik ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türk Telekom'da forma giyen Samet Geyik ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik ile bir yıllık anlaşma sağladı. 2020 yazından beri Türk Telekom forması giyen Geyik 2021-2022 sezonunda EuroCup'ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakika sahada kaldı ve 6.9 sayı, 4.5 ribaund, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 2021-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı, 4.12 ribaund, 1.04 asist ortalamalarıyla bitirdi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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