Samet Erdem, UEFA A lisans kursunda Spor Haberleri Elazığ Karakoçan FK'nın yardımcı antrenörü Samet Erdem, UEFA A lisans 1. aşama kursuna katıldı. Elazığ Karakoçan FK'nın yardımcı antrenörü Samet Erdem, UEFA A lisans 1. aşama kursuna katıldı. Erzurum'da gerçekleştirilen UEFA A lisans 1. aşama kursuna Türkiye genelinden bir çok antrenör katılım sağladı. 20-28 Eylül tarihleri arasında yapıla kursa Elazığlı antrenör, Elazığ Karakoçan FK'nın yardımcı antrenörü Samet Erdem de katıldı ve kursu başarıyla tamamladı. İkinci etap kursu Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği takvime göre Antalya'da gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Karakoçan Elazığ Spor Haberler

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