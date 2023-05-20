Samet Akaydın, Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına açıklama yaptı

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü de Samet Akaydın'ı kınadıklarını duyurmuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen pozisyon hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, bu hareketi nedeniyle Samet Akaydın'ı kınadıklarını duyurmuştu.