Samet Akaydin Rizespor'da İstikrarlı Performans Gösterdi

Güncelleme:
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydin, 2025-2026 sezonunun ilk 8 haftasında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Maç başına tehlike engelleme ve pas arası ortalamalarıyla ligde ilk sırada bulunuyor. Performansı sayesinde A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydin, 2025-2026 sezonunun ilk 8 haftasında istikrarlı bir performans sergiledi. Samet, maç başına tehlike engelleme ve maç başına pas arası ortalamalarıyla ligde ilk sırada yer aldı.

Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Samet Akaydin, sezona istikrarlı bir giriş yaptı. Rizespor formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asistlik katkı sağlayan Akaydin, defansif anlamda da etkili bir performans ortaya koydu. Samet, 11.8 maç başına tehlike engelleme puanı ve 3.0 maç başına pas arası ortalamalarıyla ilk sırada yer alırken, top çalma ve pas isabet oranı gibi istatistiklerde de üst sıralarda bulunuyor.

Milli takıma davet edildi

Samet Akaydin, performansıyla Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından da A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edildi. 2026 yazında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası kadrosunda ay-yıldızlı forma ile yer almayı hedefleyen Akaydin'in, bireysel antrenör eşliğinde ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Milli takım formasını bugüne dek 14 kez terleten Samet Akaydin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer almıştu. Akaydin, turnuvanın çeyrek finalinde Hollanda ile oynanan kritik karşılaşmada ağları havalandırarak gol katkısında da bulundu.

Samet Akaydin'in Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
