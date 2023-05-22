Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçında Trezeguet'e yönelik hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin'in PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Samet Akaydin'in 18.05.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL