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Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi

Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi

Spor Haberleri

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki tükürmesi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki tükürmesi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 22 Mayıs 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, 18 Mayıs tarihinde oynanan Trabzonspor maçındaki tükürmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sevk raporunda şu ifadeler yer aldı: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN'in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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