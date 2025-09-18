Samet Akaydin: Kocaelispor Maçında Galibiyet Hedefliyoruz

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Samet Akaydin, iyi ve gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade etti.

Takımın daha iyi olacağına inandığını aktaran milli futbolcu, "Bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Güzel bir çıkışa geçeriz." dedi.

Samet Akaydin, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Kocaelispor'un da kazanması gerekiyor. Kocaelispor'un gidişatı şu anda iyi değil. O yüzden zor bir maç olacak. Bu hafta iyi çalışarak Kocaelispor maçını kazanmaya gideceğiz. Ben takıma inanıyorum. İnşallah 3 puanla oradan döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Takım olarak güzel bir ortamları olduklarını anlatan milli futbolcu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlık, her şey çok güzel gidiyor. Antrenmanlarımız da neşeli. Biraz stresimiz vardı. 3-4 haftadır puan almakta zorlanıyorduk. İyi oynadığımız halde puan alamıyorduk, şanssızlıklar vardı. Ama bu hafta kötü performans olsa bile kazandığımız için çok mutluyuz. Bu bizi bir adım ileri atacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok karakterli arkadaşlarımız var takımda. Bu maçı kazanmak çok güzel. Enerjimizi daha çok yukarı çekecek. Bundan sonra Çaykur Rizespor'un daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Çok kaliteli bir takımımız var"

Samet Akaydin, birlik oldukları zaman her şeyin üstesinden geleceklerini düşündüğünü dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dışarıya kulağımızı kapatıyoruz. Çünkü biz ne yaptığımızın farkındayız. Futbol olarak bir sıkıntımız yok. Sadece sonuç olarak sıkıntımız vardı. Performans olarak en düşük performans gösterdiğimiz maçta 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Diğer maçlarda hak etmediğimiz sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Oyun olarak da çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyordum bu maça kadar. Bazen de kötü oynayarak da kazanmak gerekiyormuş. Biz onu bu maçta attığımızı düşünüyorum. İnşallah biz bu hafta Kocaelispor maçına da kazanmaya gideceğiz. Çaykur Rizespor olarak her maçı kazanmaya çalışacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız."

Milli futbolcu, taraftarların tepkisine ilişkin ise şunları söyledi:

"Taraftarla çok haklı. Çünkü üç haftadır maç kazanamıyorsun sonuçta. Taraftarların söylenmesi, konuşması gayet normal. Kulaklarımızı biz tribüne, dışarı kapatmamız gerekiyor. Biz profesyonel futbolcularız. Taraftarlar söylenir, taraftar yuhalar, taraftar konuşur, taraftar eleştirir. Taraftar takımını desteklemeye geliyor. Bizden bir şey bekliyor sonuçta, bir puan bekliyor. Üç haftadır puan alamazsan insanlar tabii birazcık sinirlenebiliyorlar. Bunları gayet normal karşılıyorum ben. O konuşmaları da gayet normal karşılıyorum. Biz de bunun hakkını vermek zorundayız. Biz de futbolcu olarak sahada bir şeyler göstermek zorundayız. Vermeye çalışmıyor muyuz? Çalışıyoruz, uğraşıyoruz, çabalıyoruz."