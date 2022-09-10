Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu

Türkiye'de eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşan Sambo Erkek Milli Takımı, 20-30 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

İstanbul, Zonguldak, Samsun ve Edirne gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim alan 14 üniversite öğrencisi, Samsun'da düzenlenecek şampiyona için Karabük'te kampa girdi. Milli sporcular, şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Sambo Erkek Milli Takımı Antrenörü Khayal Abdullayev, AA muhabirine, bir haftadır Karabük'te kamp yaptıklarını söyledi.

Şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlandıklarını belirten Abdullayev, "Karabük'te ilk kez kamp yapıyoruz. İnşallah sporcularımız şampiyonada derece alacak. Çocuklardan çok umutluyum. Burada Türkiye'nin birçok üniversitesinden sporcu var. Türk bayrağını 40 ülke arasında dalgalandıracağız." diye konuştu.

Sambo Erkek Milli Takımı'nın Türkiye'yi 14 sporcu ile temsil edeceğini aktaran Abdullayev, "Allah'ın izniyle Türk bayrağımızı Samsun'da dalgalandıracağız. En az 4 altın madalya alacağımıza inanıyorum. Türkiye bizim ikinci vatanımız. Tek millet tek devletiz. Azerbaycan Türk'ü olarak takımca Türk bayrağını her zaman dalgalandırmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Abdullayev, desteklerinden dolayı Vali Fuat Gürel'e, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç'a teşekkür etti.

"Şampiyonada inşallah altın madalya kazanacağız"

Takım kaptanı Karabük Üniversitesi öğrencisi İmran Abbasguliyev de şampiyonaya ciddi bir şekilde hazırlandıklarını vurguladı.

Şampiyonada Türkiye'yi layıkıyla temsil edeceklerini kaydeden Abbasguliyev, "Antrenmanlarımızı Karabük'te sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Şampiyonada inşallah altın madalya kazanacağız. Türk bayrağımızı dalgalandıracağız. İnşallah İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz." diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Nijat Taghiyev de Azerbaycan kökenli olduğunu ve şampiyonada 79 kiloda Türkiye'yi temsil edeceğini anlattı.

Hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Taghiyev, "İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Sambo branşından ilk defa bir şampiyonaya katılıyorum. Daha önceleri güreş branşında birçok şampiyonaya katıldım." ifadelerini kullandı.