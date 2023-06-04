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Samandıra'da 'Yönetim istifa' sesleri

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından taraftarlar soluğu Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde aldı. Yönetime karşı büyük tepki gösteren taraftarlar Başkan Ali Koç'un istifasını isterken Aziz Yıldırım lehine de slogan attılar.

- Samandıra'da "Yönetim istifa" sesleri

İSTANBUL - Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından taraftarlar soluğu Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde aldı. Yönetime karşı büyük tepki gösteren taraftarlar Başkan Ali Koç'un istifasını isterken Aziz Yıldırım lehine de slogan attılar.

Derbinin 3-0 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar soluğu Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önüne geldi. Burada toplanan taraftarlar yönetime özellikle Ali Koç'a büyük tepki gösterip "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" sloganları attı. Taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Samandıra Spor Haberler

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