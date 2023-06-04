Samandıra'da toplanan Fenerbahçe taraftarından yumurtalı ve soğanlı protesto

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin girişinde toplanan taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarken, tesisten çıkanlara yumurta ve soğan attı.

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanan bir grup taraftar, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçeli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. 'Yönetim İstifa', 'Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa', 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Feneri ne hale getirdin' şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı. Daha sonra ise polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesisin etrafından taraftarlar uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor