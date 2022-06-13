Samandıra Can Bartu Tesisleri, Jesus'un isteğiyle yenilendi

Süper Lig'in 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları bugün resmen başlıyor. Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon öncesinde teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle Can Bartu Tesisleri'nde bazı değişiklikler yapıldı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe taraftarlarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görseller ile duvarların kaplanmasını istedi. Ayrıca takımın toplantı odasında da futbolcuların motivasyonunu artıracak görsellere yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kazanan takım olma ve hırsla mücadele etme bilincinin oyunculara yüklenmesinin hedeflendiği bu değişikliklerle birlikte Fenerbahçeli futbolcular Jorge Jesus liderliğinde yeni sezonda 'Sahne bizim' diyecekler."

Demirören Haber Ajansı / Spor