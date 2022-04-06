Samandağ Gençlerbirliği şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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2021-2022 Futbol Sezonu Hatay Süper Amatör Küme Play-Off karşılaşmasının son haftasında Samandağ Gençlerbirliği, İskenderun Meydanspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.
HATAY (İHA) - 2021-2022 Futbol Sezonu Hatay Süper Amatör Küme Play-Off karşılaşmasının son haftasında Samandağ Gençlerbirliği, İskenderun Meydanspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazanan Samandağ Gençlerbirliği maç sonunda taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. - HATAY
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