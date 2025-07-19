Samandağ'da Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası, Çevlik Plajı'nda başladı. Gençler sıcak havada eğlenceli anlar geçirirken, çevre mahallelerden de yoğun ilgi olduğu gözlendi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası başladı.
Çevlik Plajı'nda düzenlenen turnuvada gençler, sıcak havaya rağmen keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülerin oluştuğu organizasyona çevre mahallelerden de gençler ilgi gösterdi. Turnuva boyunca takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, sahilde toplanan vatandaşlar da maçları ilgiyle takip etti.
Turnuvanın önümüzdeki günlerde final maçlarıyla sona ereceği belirtildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor