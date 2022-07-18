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Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki Larsson, Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Antalya'da yöneticiler, teknik heyet ve kulüp çalışanları tarafından çok sıcak karşılandığını ifade eden Larsson, "Antalya'nın gerçekten çok güzel bir şehir olduğunu gördüm. Tesisimiz de aynı ölçü de güzel. Takım geçen sezon iyi bir iş başardı. Bu sezon daha büyük hedefler olduğunu biliyorum. Güçlü bir takımımız var. Ben de bu güçlü takımın bir parçası olacağım için mutluyum." dedi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay da bu sezon dördüncü transferi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Larsson'un takıma önemli katkısı olacağını kaydetti.

AA / Süleyman Elçin - Spor

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