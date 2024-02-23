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Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

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Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor. İkinci gününde Gaziantep Polisgücü, Ukrayna'nın MSC Sumchanka takımına mağlup olurken, İskoçya ekibi Watsonians'ı yendi. Türk temsilcisi ise Çekya'nın Slavia Prag takımını mağlup etti ve yarın İspanya'nın Sanse Complutense takımıyla karşılaşacak.

Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Gaziantep Polisgücü, ilk maçında Ukrayna'nın MSC Sumchanka takımına 7-4 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında İskoçya ekibi Watsonians'ı 6-1 yendi.

Organizasyondaki ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımını 6-1 mağlup eden Türk temsilcisi, yarın saat 12.45'te Sanse Complutense (İspanya) ile oynayacağı karşılaşmayla yer aldığı B Grubu'ndaki müsabakalarını tamamlayacak.

Şampiyonada A Grubu'nda ise Almanya'nın Düsseldorfer, Belçika'nın Royal Racing Club, İsviçre'nin Rotweiss Wettingen, İrlanda'nın Railway Union ve İngiltere'nin Buckingham takımları bulunuyor.

Organizasyon, 25 Şubat Pazar günü final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Slavia Prag Gaziantep Antalya Ukrayna İspanya Alanya Spor Güncel Haberler

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