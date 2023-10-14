Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular belli oldu. Yarışlarda erkeklerde Dmitry Mıtyaev birinci olurken, kadınlarda Ekaterina Mityaeva birinciliği elde etti. Ödül töreni yarın düzenlenecek.

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımıyla bu yıl 10'ncusu düzenlenen yarışlarda, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndan verilen startla koşmaya başlayan sporcular, bölgedeki vadi, patika ve köy içi yolları aşarak yeniden aynı meydandaki bitiş noktasına ulaştı.

119 kilometrelik parkurda erkeklerde, Dmitry Mıtyaev birinci, aynı ülkeden Farkhad Isakov ikinci, İran'dan Mohammadreza Jelodar üçüncü oldu.Kadınlarda da birinciliği Rusya'dan Ekaterina Mityaeva elde etti.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Mestan Turhan, ikinci İrem Can Ayaz, üçüncü ise Malta'dan Ryan Farrugia olurken kadınlarda Almanya'dan Kim Schreiber birinciliği, Rusya'dan Varvara Shikanova ikinciliği, Aysel Yalaç Dolay da üçüncülüğü elde etti.

38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Estonya'dan Alejandro Forcades, ikinciliği İtalya'dan Martin Dematteis, üçüncülüğü ise Rusya'dan Yury Shtankov elde ederken kadınlarda Avustralya'dan Simone Brick birinci, Almanya'dan Dioni Gorla ikinci, Tuğçe Karakaya da üçüncü oldu.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda derece elde eden sporcular için yarın ödül töreni düzenlenecek.