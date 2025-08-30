Salomon Kapadokya Ultra Trail 12. Kez Düzenleniyor

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda 12. kez düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail, 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, binlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da ağırlayacak.

Mini Trail, Short Trail, Medium Trail ve Ultra Trail olmak üzere 4 parkurdan oluşacak organizasyonda Kapadokya Team Games CUT 119 kilometre, Kapadokya Team Games Medium Trail 63 kilometre ve Kapadokya Team Games Short Trail 38 kilometre yarışları da gerçekleştirilecek.