Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda 21K parkurunda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Tuğçe Karakaya, 10K parkurunda ise erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Özlenen İpek Günad birinci olarak tarihe geçti. Dünya çapında 12 ülkeden turizm kenti Çeşme'ye akın eden 1103 sporcu, birbirinden eşsiz parkurlarda yarıştı. Çeşme'nin dünyaca ünlü sokaklarından, plajlarına eşsiz manzaraları eşliğinde koşan sporcular Çeşme ve Alaçatı sokaklarında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Organizasyonda 378 sporcunun mücadele ettiği 21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde Üzeyir Söylemez, 1 saat 12 dakika 13 saniye ile birinci olurken, kadınlarda Tuğçe Karakaya, 1 saat 28 dakika 29 saniye ile finişi gören ilk isim oldu. Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda 10 kilometrelik parkurda ise 725 koşucu yarıştı. Parkurda erkekler kategorisinde yarışan Mestan Turhan, 33 dakika 26 saniye ile altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda finiş çizgisine en hızlı varan isim ise 41 dakika 28 saniye saniye ile Özlenen İpek Günad oldu. Çeşme Meydanı'nda yapılan organizasyonun ödül törenine Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın yanı sıra, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da katıldı.