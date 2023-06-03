Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşuldu

Salomon'un isim sponsorluğunda "Argeus Travel & Events" tarafından düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu, 12 ülkeden 1103 koşucunun katılımıyla yapıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ilk kez düzenlenen yarı maraton, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin destekleriyle gerçekleştirildi.

Salomon'un isim sponsorluğunda "Argeus Travel & Events" tarafından düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu, 12 ülkeden 1103 koşucunun katılımıyla yapıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ilk kez düzenlenen yarı maraton, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin destekleriyle gerçekleştirildi.

Organizasyonun 21 kilometrelik parkurunda 378 sporcu mücadele ederken, erkeklerde erkeklerde Üzeyir Söylemez 1 saat 12 dakika 13 saniye ile birinci oldu. Kadınlarda ise Tuğçe Karakaya, 1 saat 28 dakika 29 saniye ile finişi gören ilk isim oldu.

10 kilometrelik parkurda ise 725 koşucu yarıştı. Söz konusu yarışta Mestan Turhan 33 dakika 26 saniye ile altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda finiş çizgisine en hızlı varan isim ise 41 dakika 28 saniye ile Özlenen İpek Günad oldu.

Koşunun ardından Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile diğer ilgililerin katılımıyla ödül töreni düzenlendi.