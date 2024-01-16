Salomon Çeşme Yarı Maratonu 4 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

Bu yıl ikincisi koşulacak Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle "Argeus Travel & Events" tarafından düzenlenecek.

Çeşme ilçe merkezi ile Alaçatı'nın da parkurda yer aldığı etkinlikte yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik yol koşusu da yapılacak.

Maratona katılmak isteyenler başvurularını 1 Mayıs'a kadar "https://cesmeyarimaratonu.com" internet sitesinden gerçekleştirebilecek.