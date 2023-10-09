Salomon Cappadocia Ultra-Trail 14-15 Ekim'de düzenlenecek

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, dünyanın dört bir yanından binlerce koşucuyu Kapadokya'da buluşturacak. 10. yılında rekor katılımla gerçekleşecek olan organizasyonda iddialı isimler de yer alacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, iddialı isimlerin katılımı ile 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın her yerinden birbirinden renkli binlerce koşucuyu Kapadokya'da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 10'uncu yılında rekor katılımla koşulacak. Arjantin'den Kanada'ya, Danimarka'dan Japonya'ya, Filipinler'den Amerika'ya 71 ülkeden 2 bin 434 koşucunun yer alacağı organizasyon Argeus Travel & Events tarafından 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Bu sene 10'uncu yılında patika koşu deneyimini genç koşuculara yayan organizasyonda CUT 119 km parkuruna 180 erkek, 49 kadın olmak üzere toplamda 229 koşucu, CMT parkuruna 547 erkek, 151 kadın olmak üzere toplam 698 koşucu, CST parkuruna 706 erkek, 409 kadın olmak üzere toplam bin 115 koşucu, Team Games Short-Trail parkuruna 82 takım, Team Games Medium-Trail parkuruna 20 takım, Team Games CUT- 119 km parkuruna 13 takım katılacak.

Cappadocia Team Games CMT ve CST parkurlarında ise bu yıl ilk kez 16-18 yaş grubuna yer verilerek patika koşuları deneyimi genç koşuculara aktarılacak.

GEÇ KAYITLAR TÜRKİYE ATLETİZM VAKFI'NIN "GENÇ ATLETLERE DESTEK PROGRAMI"NA BAĞIŞLANIYOR

Salomon Cappadocia Ultra-Trail ayrıca geç kayıt gelirlerini Türkiye Atletizm Vakfı'nın "Genç Atletlere Destek Programı"na bağışlayarak Türk atletizminin geleceğine destek oluyor.

ULTRA TRAİL KOŞULARININ İDDİALI İSİMLERİ KATILACAK

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e kaydını tamamlayan koşucuların içinde Ultra Trail dünyasının en iddialı isimleri, Kapadokya'nın güzelliklerini koşarak keşfetmeye ve kariyerlerinde yeni hikayeler yazmaya gelecek. Alanya Ultra Trail Şampiyonları Andorra 'dan Dimitry Mityaev 905 Puan ve Ekaterina Mityaev 774 Puan ile CUT parkurunda mücadele edecek. Onlara 2016 Salomon Cappadocia Ultra-Trail şampiyonu Aleksei Tolstenko ve 2014 'teki ilk yarışın genel klasman birincisi Elena Polyakova eşlik edecekler. Ayrıca Salomon Türkiye takımından Aysel Yalaç ve Beyza Güzel 63K CMT parkurunda, Mehmet Soytürk ise CST parkurunda, Salomon Global'den Varvara Shikanova CMT parkurunda, Team Garmin'den ise Ryan Mex CMT parkurunda mücadele edecek. Ayrıca UTMB parkurlarının ilk 20'sinde finiş görmeyi başarmış, OCC etabının 5'incisi ABD'den Jeshrun Small, OCC kadınlar 12'ncisi Kim Screiber Kapadokya mücadele edecek.