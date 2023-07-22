Salıpazarı'nda Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından jimnastik sınıfı açıldı
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Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği desteği ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Salıpazarı Spor Salonu'nda jimnastik sınıfı oluşturuldu. Sınıfta 5-10 yaş grubundaki çocuklara temel jimnastik eğitimi veriliyor.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Yerel Eylem Grubu Derneğinin desteğiyle jimnastik sınıfı açıldı.
Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği desteği ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Salıpazarı Spor Salonu'nda jimnastik sınıfı oluşturuldu.
Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin, çocukları bağımlılıklardan korumak amacıyla böyle bir sınıf oluşturmak istediklerini söyledi.
Jimnastik sınıfında 5-10 yaş grubundaki çocuklara temel jimnastik eğitimi veriliyor.
Sınıfın açılışına Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Müftüsü Kenan Doğru ile davetliler katıldı.