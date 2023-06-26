Salıpazarı'nda Çocuklara Ücretsiz Jimnastik Eğitimi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 4-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz temel jimnastik eğitimi veriliyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, eğitimlerin çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve psiko-motor gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 4-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz temel jimnastik eğitimi veriliyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam "Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan eğitmenler tarafından ilçemizdeki 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza duruş, denge, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi kazanımlarını destekleyen, aletli ve aletsiz sportif yeteneklerini arttıracak, eğlenirken öğrenecekleri 'Temel Jimnastik ve Hareket Eğitimleri'ne tüm çocuklarımızı bekliyoruz." dedi.

Sağlam, Salıpazarı Kapalı Spor Salonunda ücretsiz devam eden eğitimlerde çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve psiko-motor gelişimlerinin desteklenmeyi amaçladıklarını söyledi.