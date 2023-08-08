Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen camiler arası futbol turnuvasına 14 takım ve 200 sporcu katıldı. Bereket Fatih Camii takımı, finalde Biçme Merkez Camii takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde camiler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Salıpazarı Spor Kompleksi Suni Çim Sahada düzenlenen turnuvaya 14 takım, 200 sporcu katıldı.

31 Temmuz'da başlayan turnuvanın bugün oynanan final karşılaşmasında Bereket Fatih Camii takımı, Biçme Merkez Camii takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Final maçlarını izleyen Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi. Akgül, emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti.