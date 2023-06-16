Salıpazarı Belediye Başkanı Hümanaz Çelebi'ni ödüllendirdi

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan Hümanaz Çelebi'yi ağırladı. Türkiye Okul Sporları Gençler B kategorisi Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda gümüş madalya kazanan Salıpazarı Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Hümanaz Çelebi ve antrenörü Yaşar Giritli'yi tebrik ederek ödüllendiren Akgül, ilçe gençleri ve sporcularına her zaman güvendiklerini ve destek olduklarını söyledi. Gençleri ve sporcuları önemsediklerini dile getiren Akgül, ilçede kurulan portatif yüzme havuzunun da bu yaz ücretsiz olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan Hümanaz Çelebi'yi ağırladı.

Türkiye Okul Sporları Gençler B kategorisi Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda gümüş madalya kazanan Salıpazarı Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Hümanaz Çelebi ve antrenörü Yaşar Giritli'yi tebrik ederek ödüllendiren Akgül, ilçe gençleri ve sporcularına her zaman güvendiklerini ve destek olduklarını söyledi.

Gençleri ve sporcuları önemsediklerini dile getiren Akgül, ilçede kurulan portatif yüzme havuzunun da bu yaz ücretsiz olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.