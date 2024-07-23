Salihlili Sporcular 5. Uluslararası Karate Turnuvası'ndan 4 Madalya İle Döndü

Bursa'da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Karate Turnuvası'na katılan Salihlili sporcular turnuvadan 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile döndü.

5. Uluslararası Karate Turnuvası, 16 ülke, 26 şehir ve 122 kulüpten bin 700 sporcunun katılımıyla Gemlik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan, Özbekistan ve Tanzanya'dan da sporcuların katılımıyla turnuva adeta festivale dönüşürken spor salonu renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya katılan Salihlili sporcular kategorilerinde madalya kazandı. Turnuvada Elanur Çiftçi Para/Karate Türkiye şampiyonu olurken, Defne Temel, Belinay Özsaraç ve Umut Bayhan kategorilerinde 3'üncü, Esin Yılmaz ise 5'inci oldu. Salihlili karateciler, kazandıkları madalyalarla büyük başarıya imza attı. - MANİSA