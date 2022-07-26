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Salihlili judocular kürsüyü boş bırakmadı

Salihlili judocular kürsüyü boş bırakmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinin judocuları Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

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Manisa'nın Salihli ilçesinin judocuları Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'na Salihlili judocular damga vurdu.

Kadınlarda 435 ve erkeklerde 504 erkek olmak üzere toplam 939 minik sporcunun yarıştığı şampiyonada, 40 kiloda Hira Aktaş 2. olarak gümüş madalya kazandı. 60 kiloda Mustafa Göde 3'ncü, +57 kiloda Hilalnur 5'nci, 48 kiloda Azize Merve Erel ve 52 kiloda Göksu Delibay 7'nci, 38 kiloda Furkan Karaduman ve 52 kiloda Defne Rengin Alagöz 9'uncu oldu.

Afyon'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan ve başarılı olan tüm judocuları kutlayan Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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