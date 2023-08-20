Salihlili genç sporcu, Muaythai Milli Takımı'na seçildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Muaythai Federasyonu Çocuklar ve Gençler Milli Takım seçmelerinde şampiyon olan Salihlili genç sporcu Ahmet Mirza Erden, Türkiye Muaythai Milli Takımı'na seçildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Muaythai Federasyonu Çocuklar ve Gençler Milli Takım seçmelerinde şampiyon olan Salihlili genç sporcu Ahmet Mirza Erden, Türkiye Muaythai Milli Takımı'na seçildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Muaythai Çocuklar Gençler Milli Takım Seçmeleri, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye finallerinde madalya almış 350 sporcunun katıldığı seçmelerde Antrenör Onur Güler yönetimindeki Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi'nden Ahmet Mirza Erden ve Simge Güler, milli takım için mücadele etti. Final maçında rakibini saf dışı bırakan Ahmet Mirza Erden, 29 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Çocuklar ve Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Final maçını kaybeden Simge Güler ise milli takıma seçilemedi.

Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, "Dünya Şampiyonası'nda yani uluslararası platformda ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan başarılı sporcumuz Ahmet Mirza Erden'i canı gönülden tebrik ediyorum. Temennim altın madalya ile bizleri gururlandırmasıdır" dedi. - MANİSA