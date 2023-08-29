Salihli'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları dahilinde Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilkavak Mahallesi'nde sentetik halı saha yapılıyor. Salihli'ye bağlı Yeşilkavak Mahallesi'ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha kazandırılıyor. Mahalle gençlerinin faydalanacağı halı sahanın inşaat çalışmalarına başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları dahilinde Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilkavak Mahallesi'nde sentetik halı saha yapılıyor.

Gençleri spora teşvik etmek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek ve sosyalleşip sağlıklı koşullarda spor yapmaları gayesiyle Salihli'ye bağlı Yeşilkavak Mahallesi'ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha kazandırılıyor. Mahalle gençlerinin faydalanacağı halı sahanın inşaat çalışmalarına başlandı.

"Yeşilkavak Mahallemize halı saha inşaatımız başladı" diyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Halı sahanın Yeşilkavak Mahallesi'ne yapılmasında emeği geçen Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, önceki dönem Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'a teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA